Бриллианты навсегда: предотвращена контрабанда алмазов из России в Армению

Эфирная новость 45 0

Сотрудники ФСБ пресекли незаконный вывоз алмазов из РФ в Армению

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудница добывающей компании вынесла драгоценных камней почти на два миллиона рублей.

ФСБ провела операцию против международной группировки, которая похищала алмазы в России и вывозила в Армению.

Одна из задержанных — сотрудница добывающей компании. На этих кадрах она выносит с предприятия дорогие кристаллы, не подозревая, что за ней следят силовики. Во время обыска у нее нашли алмазы почти на два миллиона рублей.

Подозреваемая забирала алмазы и оставляла в хранилище дешевое техническое сырье, чтобы пропажу не заметили.

Задержаны и другие участники преступной схемы. В том числе двое уроженцев Армении, которые вывозили алмазы за границу. В международный розыск объявлены организаторы контрабанды.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:33
Терпеливый орган: россиянам назвали неочевидные симптомы болезней почек
17:20
«Бесконечно преданный театру»: умер актер из сериала «След» Сергей Букреев
17:14
«Не в реальности»: Катя Лель рассказала об одном из своих страхов
17:04
Оказался не в том месте? Раскрыта причина нападения льва на директора «Тайгана»
17:00
СК России завершил расследование уголовного дела о теракте в «Крокусе»
16:51
Суд вынесет приговор по делу о пентаграмме на двери военкора «Известий»

Сейчас читают

Нефть по $ 78: есть ли у Ирана поводы перекрывать Ормузский пролив?
Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025