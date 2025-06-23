Бриллианты навсегда: предотвращена контрабанда алмазов из России в Армению
Сотрудники ФСБ пресекли незаконный вывоз алмазов из РФ в Армению
Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru
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Сотрудница добывающей компании вынесла драгоценных камней почти на два миллиона рублей.
ФСБ провела операцию против международной группировки, которая похищала алмазы в России и вывозила в Армению.
Одна из задержанных — сотрудница добывающей компании. На этих кадрах она выносит с предприятия дорогие кристаллы, не подозревая, что за ней следят силовики. Во время обыска у нее нашли алмазы почти на два миллиона рублей.
Подозреваемая забирала алмазы и оставляла в хранилище дешевое техническое сырье, чтобы пропажу не заметили.
Задержаны и другие участники преступной схемы. В том числе двое уроженцев Армении, которые вывозили алмазы за границу. В международный розыск объявлены организаторы контрабанды.
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