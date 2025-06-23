Досье на врагов: в Сети запустили проект «Русофобы»

В базе указано свыше 150 человек и организаций.

В Сети появился проект под названием «Русофобы» — его авторы публикуют информацию о людях и организациях, которых считают причастными к антироссийской деятельности, поддержке Киева и распространению недостоверной информации о России.

В базе уже более 150 карточек — это как физические лица, так и структуры, в том числе признанные иноагентами, а также связанные с украинскими военными формированиями и зарубежными фондами.

Проект регулярно обновляется. Так, 23 июня на сайте появилась страница, посвященная украинскому журналисту Дмитрию Гордону*, которого авторы ресурса называют бывшим «другом России».

В июне 2024 года 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил Гордона к 14 годам лишения свободы — три из них в тюрьме. В приговоре говорится, что журналист выступал с радикальными заявлениями и призывами к насилию в отношении граждан России.

* — внесен Минюстом РФ в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента, внесен в список террористов и экстремистов