Су-25 уничтожили технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Штурмовики Су-25 уничтожили бронированную военную технику, а также живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Юг». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Пуски авиационных ракет выполнялись парами с малых высот, что повышает точность поражения целей. После завершения вылетов специалисты инженерно-технического состава приступили к обслуживанию авиационной техники и подготовке самолетов к новым боевым заданиям.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.