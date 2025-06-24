Без шансов против «Урагана»: расчеты работают на Покровском направлении

Цель — прорвать оборону противника и проложить путь для российских бойцов.

На Покровском направлении СВО, где идут ожесточенные бои, критически важна работа РСЗО «Ураган». Расчеты наносят мощные удары, чтобы прорвать оборону противника и проложить путь наступающим российским подразделениям.

Бойцы работают скрытно, ведь вокруг десятки дронов противника. С подробностями — корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Ракета, за ней еще одна и еще — российская установка залпового огня «Ураган» выпускает полный боекомплект на Покровском направлении. Здесь идут ожесточенные бои, и нужно разрушить укрепления врага. Мы наблюдали работу «Урагана» вблизи.

Эта машина еще не появилась из леса, но мы ее уже слышали, потому что там двигатель.

Если быть точным — два двигателя, толкающие восьмиколесное шасси, как пушинку. Между залпами махина скрывается в лесу. Наводчик позволяет нам разглядеть переднее сиденье, на котором умещается весь экипаж — пять человек.

Листва — надежное прикрытие не только от чужих глаз, но и от FPV-дронов. Они тут повсюду, и враг стал практиковать так называемые дронные засады. Это когда беспилотник камикадзе не барражирует в воздухе, а приземляется возле дороги и ждет своего часа. Об этой тактике нам рассказал командир «Урагана».

«Абсолютно не слышно его, просто в режиме ожидания. Вентиляторы не работают. Винты не работают у него. То есть ты его не услышишь. Услышишь, только когда взлетит он. То есть жжжж и пошел! И вот этот звук самый неприятный здесь!» — рассказал командир боевой машины «Ураган» Алексей Фокин.

Именно поэтому на боевую задачу машина группировки войск «Центр» выходит под охраной. Специальная группа с автоматами и ружьями следит за небом. Все эти люди либо добровольцы либо кадровые военные. У некоторых служба стала семейным делом. Механик-водитель «Урагана» подписал контракт, а спустя некоторое время вслед за ним на СВО отправился его отец.

«Он молчал, никому про это не говорил! Я об этом узнал чисто случайно, когда он повез документы уже в военкомат», — рассказал механик-водитель РЗСО «Ураган» Илья Твиризенко.

Они служат в разных частях. В отпуске виделись один раз.

Эта машина специально движется не по полю а по уже проторенной колее, чтобы не оставлять лишних следов, потому что все это демаскировка. За нами наверняка сейчас наблюдает оттуда сверху противник, и мы сейчас максимально быстро сворачиваемся.

Чуть позже мы получили картинку с беспилотников. Цели были поражены, вот характерные облака разрывов. Калибр «Урагана» — 220 миллиметров. Попадание даже одной ракеты не оставляет шансов укреплениям противника.