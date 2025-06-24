Розовая атака: экоактивисты облили краской картину Пикассо в Монреальском музее

Полотно не пострадало, поскольку находилось под защитным стеклом.

Очередной акт вандализма экоактивистов по отношению к шедеврам мировой культуры произошел в Канаде.

Неизвестный вылил розовую краску на работу Пабло Пикассо «Куртизанка с ожерельем из драгоценных камней», выставленную в Монреальском музее изящных искусств. Впрочем, его сотрудники сразу же сообщили, что картина не была повреждена, так как находилась под защитным стеклом.

СМИ пишут, что акцию устроили активисты движения «Последнее поколение Канады». Они требуют создать в стране «Агентство по защите от климатических катастроф» для скоординированной помощи пострадавшим от стихийных бедствий.