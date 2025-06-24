Розовая атака: экоактивисты облили краской картину Пикассо в Монреальском музее

Эфирная новость 26 0

Экоактивисты облили краской картину Пикассо в Монреальском музее

Фото, видео: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полотно не пострадало, поскольку находилось под защитным стеклом.

Очередной акт вандализма экоактивистов по отношению к шедеврам мировой культуры произошел в Канаде.

Неизвестный вылил розовую краску на работу Пабло Пикассо «Куртизанка с ожерельем из драгоценных камней», выставленную в Монреальском музее изящных искусств. Впрочем, его сотрудники сразу же сообщили, что картина не была повреждена, так как находилась под защитным стеклом.

СМИ пишут, что акцию устроили активисты движения «Последнее поколение Канады». Они требуют создать в стране «Агентство по защите от климатических катастроф» для скоординированной помощи пострадавшим от стихийных бедствий.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.29
-0.21 89.84
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Российский «Ураган» сорвал ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Блондинку Гузееву одолели хейтеры: «Изменение во внешности вызвало ненависть»
6:57
Розовая атака: экоактивисты облили краской картину Пикассо в Монреальском музее
6:37
«Запуск ракет»: ЦАХАЛ сообщила о новых воздушных ударах со стороны Ирана
6:20
Дональд Трамп заявил о «вечном» перемирии между Израилем и Ираном
6:00
Су-25 уничтожили технику боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Нефть по $ 78: есть ли у Ирана поводы перекрывать Ормузский пролив?
Умер участник группы «АукцЫон» Юрий Парфенов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025