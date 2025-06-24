Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запуске национального мессенджера. Это приложение подразумевает цифровой сервис, сочетающий функции общения и взаимодействия с государственными и муниципальными структурами.

Новая платформа позволит россиянам подписывать документы с помощью квалифицированной электронной подписи, а также проходить онлайн-идентификацию через цифровой ID, который будет приравнен к предъявлению физического паспорта.

Документ вступает в силу со дня публикации, однако некоторые положения, включая обязательную предустановку мессенджера на смартфоны, планшеты и другие устройства, начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Ранее в 5-tv.ru рассказывали о том, что Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Документ направлен на укрепление позиций русского языка в потребительской сфере и городской среде.

Законом, например, предусматривается, чтобы информация для потребителей — вывески, реклама, указатели — предоставлялась на русском языке, исключая слова вроде sale или shop.