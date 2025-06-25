Штрафы до 10 тысяч: в России ввели новые правила для автомобилистов

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Полицейским разрешили направлять водителей на внеочередной медосмотр

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Согласно одобренному закону, за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции водителям может грозить штраф до 10 тысяч рублей.

Водителей ждут нововведения. Полномочия дорожным инспекторам расширила Госдума.

По новым правилам, до десяти тысяч рублей придется заплатить тем, кто не остановился по требованию полиции. Кроме того, водителей смогут отправлять на внеочередной медицинский осмотр. И если у человека найдут противопоказания, то права сразу аннулируют. Лишиться удостоверения можно будет и за непропуск машины с включенными спецсигналами. Причем речь идет не только о машинах скорой помощи, а вообще о любом автомобиле с мигалкой. За подобное нарушение предусмотрен и штраф до семи с половиной тысяч рублей.

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