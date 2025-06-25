Венесуэла и Никарагуа планируют запустить производство российских автомобилей

Российские автомобили могут начать собирать в Венесуэле и Никарагуа. О перспективах отечественного автопрома и конкуренции в регионе пишут «Известия».

Контракты с российскими автопроизводителями уже подписала Куба. В апреле на острове запустили крупноузловую сборку автомобилей «УАЗ». По мнению участников рынка, водители из других стран Латинской Америки тоже могут быть заинтересованы в российских машинах в случае, если их стоимость будет ниже. В Западном полушарии успехом пользуются внедорожники. В условиях плохой проходимости могла бы, например, пригодиться «Нива».