Эксперимент по проверке ОСАГО по камерам решено отменить

Водителей, которые ездят по дорогам без страховки, будут сразу штрафовать.

В России решили отказаться от эксперимента по проверке полисов ОСАГО с помощью видеокамер. И сразу начать штрафовать водителей, которые ездят по дорогам без страховки.

Изначально планировалось, что в течение года нарушители будут получать только предупреждения на «Госуслуги». За это время систему хотели протестировать. Однако в Минфине сослались на необходимость ускорить введение автоматического контроля за полисами. На этом настаивает президент.

Ведомство уже подготовило обращение в правительство. Автомобилисты без ОСАГО могут начать получать «письма счастья» уже в ноябре.