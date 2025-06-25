Эксперимент по проверке ОСАГО по камерам решено отменить

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Водителям без страховки будут сразу приходить штрафы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Водителей, которые ездят по дорогам без страховки, будут сразу штрафовать.

В России решили отказаться от эксперимента по проверке полисов ОСАГО с помощью видеокамер. И сразу начать штрафовать водителей, которые ездят по дорогам без страховки.

Изначально планировалось, что в течение года нарушители будут получать только предупреждения на «Госуслуги». За это время систему хотели протестировать. Однако в Минфине сослались на необходимость ускорить введение автоматического контроля за полисами. На этом настаивает президент.

Ведомство уже подготовило обращение в правительство. Автомобилисты без ОСАГО могут начать получать «письма счастья» уже в ноябре.

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