Мантры о «гендерном равенстве»: как украинских женщин заманивают на убой

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На Украине усилили агитацию женщин служить в ВСУ

Украинских женщин заманивают на убой мантрами о «гендерном равенстве»

Фото: www.globallookpress.com/Vincenzo Circosta

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По всей стране распространяются материалы с призывом отправиться служить.

Украинские власти активизировали кампанию по привлечению женщин в вооруженные силы. По всей стране распространяются агитационные материалы — рекламные щиты, листовки, сообщения в СМИ и СМС-рассылки с призывами вступать в армию. Основной акцент делается на службу в частях БПЛА, а также в подразделениях территориальной обороны. Об этом пишет издание EADaily.

Особое внимание уделяется женщинам с медицинским и техническим образованием. С 2022 года они обязаны вставать на воинский учет, включая врачей, фармацевтов, IT-специалистов, биологов, инженеров, бухгалтеров, психологов и представителей других профессий. Выпускниц профильных вузов и колледжей автоматически включают в военные реестры — сначала временно, а затем, после медкомиссии, окончательно.

Бывшие сотрудники украинских военкоматов отмечают, что на местах регулярно поступают указания усиливать призывную работу среди женщин, включая агитацию в больницах, учебных заведениях и на предприятиях.

По официальным данным, к середине 2025 года в ВСУ служат более 45 тысяч женщин. Из них около четырех тысяч находятся в зоне боевых действий. Пока призыв женщин формально добровольный, однако в украинском обществе растут опасения, что он может стать обязательным.

Кроме того, сообщается, что женщин планируют активно вовлекать в так называемый «гражданский фольксштурм» — структуру, создаваемую для подготовки населения к участию в обороне и диверсионной деятельности. Этим проектом занимается офис президента Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что ТЦК начал мобилизацию на похоронах.

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