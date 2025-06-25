Движение в центре столицы ограничат из-за проведения бала выпускников

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 30 0

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

Движение в центре столицы ограничат из-за проведения бала выпускников

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Движение в центре Москвы ограничат с 08:00 28 июня до 07:00 29 июня из-за проведения Всероссийского выпускного бала. Об этом пишет сайт столичной мэрии mos.ru.

Нельзя будет проехать по улице Ильинке от Старой до Красной площади и от улицы Ильинки до Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

28 июня для автомобилистов также закроют крайнюю правую полосу на участке Моховой улицы от дома 1 до дома 11, строения 1 в период с 15:00 до 19:30.

Кроме того, 28 июня с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участке улицы Ильинки от Новой до Красной площади.

Водителям рекомендуют учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут. Подробную информацию можно найти на сайте Центра организации дорожного движения.

+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
78.39
0.10 91.74
1.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:15
Еще один поселок охвачен огнем в Забайкалье
16:02
Эксперимент по проверке ОСАГО по камерам решено отменить
15:50
«Бомби Иран»: Трамп выложил видео полета истребителя под ироничный трек
15:34
Бросайте это дело: сколько минут жизни отнимает одна доза алкоголя
15:12
Мантры о «гендерном равенстве»: как украинских женщин заманивают на убой
15:11
СК Армении: 14 человек задержаны за попытку захвата власти

Сейчас читают

Украинских женщин заманивают на убой мантрами о «гендерном равенстве»
Школьник из России обыграл экс-чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025