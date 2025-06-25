Патрушев: весеннее половодье этого года прошло без существенного ущерба

Заместитель председателя правительства РФ также рассказал, что площадь природных пожаров за последний месяц сократилась в два с половиной раза.

Весеннее половодье этого года прошло без существенного ущерба. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на совещании по вопросу прохождения паводкоопасного периода и пожароопасного сезона.

По словам государственного деятеля, благодаря слаженной работе ведомств и правительств регионов был принят ряд профилактических мер, которые помогли провести период половодья без огромного вреда для населенных пунктов.

Однако, несмотря на стабильную обстановку на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, все еще есть объекты с достаточно высоким уровнем воды. В связи с этим регулярный мониторинг ситуации продолжается.

Также на совещании Патрушев затронул ситуацию с лесными пожарами. Он отметил, что площадь природных пожаров за последний месяц сократилась в два с половиной раза.

«Благодаря системным мерам, принятым на уровне Правительства России, МЧС и других ответственных ведомств, своевременной переброске сил и, конечно, героическим усилиям пожарных, только за последний месяц общая площадь возгораний сократилась в два с половиной раза. И сейчас показатель по стране составляет менее 300 тысяч гектаров, хотя еще месяц назад превышал 800 тысяч», — поделился Патрушев.

По словам зампредседателя, первые возгорания в этом году были зафиксированы в апреле. Такое начало периода лесных пожаров является самым ранним за прошедшие годы.

Патрушев добавил, что сейчас самая непростая ситуация сохраняется в Забайкальском крае, где находится 80% площади действующих лесных пожаров страны. Он отметил, что на тушение направлена дополнительная авиатехника и переброшены специалисты из других регионов.

«Пик пожароопасного сезона пока не пройден. Таким образом, риски сохраняются. Необходим постоянный контроль в первую очередь в субъектах Дальнего Востока и Сибири, где наблюдается засушливая погода и грозовая активность», — дополнил Патрушев.

В заключении он сказал, что выстраивать работу следует так, чтобы обеспечить оперативное обнаружение очагов и своевременно привлекать необходимые силы и средства. По словам Патрушева, залог эффективности заключается в тушении не менее 80% пожаров в первые сутки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Патрушев рассказал о развитии экономики Сибири в ближайшие десять лет.