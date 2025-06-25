«Я рыдала»: Алена Шишкова рассказала о болезненных отношениях

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 38 0

Модель Алена Шишкова состояла в болезненных отношениях с ревнивым мужчиной

«Я рыдала»: Алена Шишкова рассказала о болезненных отношениях

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Модель призналась, что ею постоянно манипулировали.

Модель Алена Шишкова состояла в отношениях с человеком, ревность которого превратилась в манипуляции и тотальный контроль. Об этом знаменитость рассказала в интервью на YouTube-шоу «Начало».

«Постоянно мной манипулировал. Это первые отношения, когда я это терпела. Переживала, что что-то сделаю не так. Если он говорил, что надо приехать, я бросала все дела и летела. Я рыдала, держала себя в жестких границах. Были сложные отношения, очень ревнивый человек. Каждый раз, когда я что-то делала не так, там такая обида. А я была очень сильно влюблена», — сказала мама Алисы Юнусовой.

Модель отметила, что и она сама неидеальна в отношениях. Алена уверена, что ей нужно стать более терпимой, серьезной, относиться к избраннику с пониманием.

«Я в отношениях ребенок. Старалась не капризничать, но все равно мне не достает терпения. Если мне что-то не нравится, могу высказать человеку все, что о нем думаю. Чужих людей не обижаю, а близкие попадают под горячую руку», — рассказала модель.

Бывшая возлюбленная Тимати также описала идеального для себя мужчину. Модель призналась, что рядом с собой хочет видеть ответственного человека, который отвечает за свои поступки. 

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