Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипажи боевых машин успешно выполняют задачи по огневой поддержке пехоты.

Экипаж танка Т-80БВМ из состава 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Обнаружить цель удалось благодаря воздушной разведке с помощью беспилотников. Стрельба велась из 125-мм пушки танка с использованием осколочно-фугасных боеприпасов. Корректировка огня велась в режиме реального времени.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.