Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 24 0

Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Экипажи боевых машин успешно выполняют задачи по огневой поддержке пехоты.

Экипаж танка Т-80БВМ из состава 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Обнаружить цель удалось благодаря воздушной разведке с помощью беспилотников. Стрельба велась из 125-мм пушки танка с использованием осколочно-фугасных боеприпасов. Корректировка огня велась в режиме реального времени.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
25 июн
Российские FPV-дроны уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 июн
Уникальный ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 июн
Российский «Ураган» сорвал ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 июн
«Гиацинт-Б» уничтожил огневую точку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 июн
Противник на грани краха: ВС РФ практически взяли под контроль Юнаковку
21 июн
«Град» накрыл пехоту ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
21 июн
Су-34 ударил по пункту временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
21 июн
Путин о СВО, ядерной войне и конфликте Израиля с Ираном: главные заявления с пленарного заседания ПМЭФ-2025
20 июн
«Надо следить за языком»: Трамп предостерег партнеров от призывов продолжать конфликт на Украине
20 июн
«Плечом к плечу»: как СВО отразилась на межнациональных отношениях в РФ
+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.20
-0.19 91.06
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для юной Алексии
5:10
Куда жаловаться на самокатчиков и что грозит лихачам: ликбез от юриста
4:50
«Почему не защитила?»: шутка Тарасова над матерью вышла из-под контроля
4:30
В Грузии юных регбистов наказали за проигрыш в соревнованиях

Сейчас читают

Украинских женщин заманивают на убой мантрами о «гендерном равенстве»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025