Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Экипажи боевых машин успешно выполняют задачи по огневой поддержке пехоты.
Экипаж танка Т-80БВМ из состава 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Обнаружить цель удалось благодаря воздушной разведке с помощью беспилотников. Стрельба велась из 125-мм пушки танка с использованием осколочно-фугасных боеприпасов. Корректировка огня велась в режиме реального времени.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 25 июн
- Российские FPV-дроны уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 июн
- Уникальный ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 июн
- Российский «Ураган» сорвал ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 июн
- «Гиацинт-Б» уничтожил огневую точку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 июн
- Противник на грани краха: ВС РФ практически взяли под контроль Юнаковку
- 21 июн
- «Град» накрыл пехоту ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 июн
- Су-34 ударил по пункту временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 июн
- Путин о СВО, ядерной войне и конфликте Израиля с Ираном: главные заявления с пленарного заседания ПМЭФ-2025
- 20 июн
- «Надо следить за языком»: Трамп предостерег партнеров от призывов продолжать конфликт на Украине
- 20 июн
- «Плечом к плечу»: как СВО отразилась на межнациональных отношениях в РФ
Читайте также
88%
Нашли ошибку?