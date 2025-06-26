Михаил Боярский попал в больницу

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 61 0

Актеру помогают петербургские врачи.

Михаил Боярский попал в больницу

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народный артист РСФСР обратился за медицинской помощью. Об этом сообщили источники 5-tv.ru.

По словам сына Боярского, Сергея, у Михаила Сергеевича возникли «сложности после стентирования артерии в ноге».

Информацию о госпитализации артиста подтвердил и пресс-атташе театра, в котором работает Боярский.

Весной певец и актер уже оказывался в больнице. Как писал 5-tv.ru, во время спектакля в Петербурге Михаил Сергеевич упал с трехметровой высоты за кулисами. Результатом стала серьезная, особенно с учетом его возраста, травма. Актер был незамедлительно госпитализирован, в больнице ему диагностировали несколько сильных ушибов и перелом ребра.

Позже народного артиста выписали из больницы, где он провел несколько дней. Отмечалось, что врачи не рекомендовали Михаилу Сергеевичу выходить на сцену в течение месяца, но тот не принял запрет во внимание. Вместо длительного отдыха он планировал скорее вернуться в театр и даже отказался от лечения в санатории.

Боярский снова вышел на сцену в начале июня в спектакле «В этом милом старом доме».

+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.20
-0.19 91.06
-0.68
Небесный знак денежного апокалипсиса: финансовый гороскоп на июль 2025

Последние новости

13:56
В ответе за свои слова: Викторию Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков
13:53
«Не пройдет дня, чтобы я добра не сделал»: суд продлил домашний арест Хубутии
13:46
Два человека погибли и пять пострадали при взрыве газового баллона в Ивделе
13:38
Королевские траты: на чьи деньги жена Пашиняна отдыхает в Турции за $100 000
13:38
«Алые паруса» сквозь года: самые яркие моменты легендарного праздника выпускников
13:13
Жуткие кадры: «обряд перерождения» в Ленобласти едва не обернулся смертью людей

Сейчас читают

Торт с розами и Лабубу: как прошел день рождения дочери Валерии
Эрдоган: Турция готова противостоять Израилю в случае необходимости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025