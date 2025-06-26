Михаил Боярский попал в больницу

Народный артист РСФСР обратился за медицинской помощью. Об этом сообщили источники 5-tv.ru.

По словам сына Боярского, Сергея, у Михаила Сергеевича возникли «сложности после стентирования артерии в ноге».

Информацию о госпитализации артиста подтвердил и пресс-атташе театра, в котором работает Боярский.

Весной певец и актер уже оказывался в больнице. Как писал 5-tv.ru, во время спектакля в Петербурге Михаил Сергеевич упал с трехметровой высоты за кулисами. Результатом стала серьезная, особенно с учетом его возраста, травма. Актер был незамедлительно госпитализирован, в больнице ему диагностировали несколько сильных ушибов и перелом ребра.

Позже народного артиста выписали из больницы, где он провел несколько дней. Отмечалось, что врачи не рекомендовали Михаилу Сергеевичу выходить на сцену в течение месяца, но тот не принял запрет во внимание. Вместо длительного отдыха он планировал скорее вернуться в театр и даже отказался от лечения в санатории.

Боярский снова вышел на сцену в начале июня в спектакле «В этом милом старом доме».