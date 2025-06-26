В Армении арестовали священника по обвинению в попытке переворота
Архиепископ Баграт Галстанян арестован на два месяца
Фото, видео: Reuters/Melik Baghdasaryan
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По словам адвоката, решение будет обжаловано.
Политические репрессии по украинскому сценарию сейчас проходят в Армении. Ереван, как и Киев, решил атаковать православную церковь.
Архиепископ Баграт Галстанян, ярый противник премьера Пашиняна, арестован на два месяца. Его обвиняют «в подготовке терактов и попытке захвата власти». Силовиков не остановили даже тысячи сторонников священника. Всю прошедшую ночь они провели у его дома и здания суда, выступая против ареста.
Впрочем, Ереван не обращает внимания на недовольство народа. А Пашинян и вовсе уже пообещал наградить силовиков, которые задержали архиепископа и его сторонников.
Всего под стражу попали 15 человек. Галстанян неоднократно возглавлял протесты из-за итогов конфликта в Нагорном Карабахе. Ответственность за этот кризис он возлагал на нынешнего премьера и требовал его немедленной отставки.
Впрочем, атаку на оппозицию армянские власти начали еще на прошлой неделе. Тогда арестовали крупного бизнесмена Самвела Карапетяна, выступившего в защиту апостольской церкви. Ему бизнес уже собираются национализировать: закон об этом подготовили лояльные Пашиняну силы.
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