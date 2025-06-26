С веником наперевес: жители Молдавии требуют отставки правительства

Беспорядки разгорелись в городе Оргееве.

В Молдавии разгораются беспорядки. Местные жители требуют, чтобы их политики ушли в отставку. И грозят им вениками.

События развернулись в Оргееве. На встречу с горожанами приезжал премьер республики Дорин Речан. Протестующие заявляют, что он вместе с президентом Санду довел страну до полного упадка.

Местные власти были против визита Речана. Не хотели даже предоставлять зал для встречи с людьми.

Сейчас сообщается, что председатель района был задержан, а в городе начались обыски у лидеров оппозиционного блока «Победа».