Град, ливень и летающие деревья: Париж накрыл шторм

Непогода обрушилась на всю Францию.

Два человека погибли, еще шестнадцать пострадали в результате мощного шторма, который обрушился на Францию, в том числе и на Париж.

Сначала столицу побило градом, однако потом поднялся шквальный ветер и пошел проливной дождь. Порывы воздуха с корнем вырывали деревья и сносили уличные веранды. Парижане сразу же начали искать укрытие от стихии в ближайших зданиях и под навесами.

И хотя шторм закончился так же быстро, как и начался, ливни успели затопить улицы и метро Парижа, а на дорогах разразился настоящий коллапс. Движение в некоторых районах было парализовано, а машины просто стали тонуть.

Более 100 тысяч домов по всей Франции остались без света. Сейчас власти продолжают ликвидацию последствий урагана.