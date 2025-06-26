Тимур и его напарница: кто «закопал» девушек в Ленобласти

Шаманам может грозить до семи лет лишения свободы.

Обряд с погребением заживо прервали полицейские в Ленинградской области. Организаторы «мистического действа» зарыли в землю двух девушек, которых предварительно обмотали тряпками. На допросе «шаман» и его помощница объяснили, что проводили ритуал «перезагрузки». Так они отмечали языческий праздник, посвященный Дню летнего солнцестояния.

Вот только правоохранители обряд не оценили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности у корреспондента «Известий» Анастасии Репиковой.

Ночь, лес, посиделки у костра. На первый взгляд — сплошная романтика. Но полицейские усмотрели в этом нечто иное. Вместо гитары у группы то ли туристов, то ли язычников, шаманские бубны. Рядом правоохранители обнаруживают страшное — свежие могилы.

Копать приходится минут пять, и вот перед стражами порядка появляется тело.

«Все произошло, что примечательно, в День летнего солнцестояния. Это лес в Приозерском районе. Здесь находятся те самые могилы, которые участники выкопали сами себе. На глубине около полуметра они должны были пролежать полчаса. Чтобы дышать, из-под земли выглядывала только голова», — показывает корреспондент.

Организаторы «погребения заживо» — петербуржцы Екатерина и Тимур.

«Сотрудники полиции долго наблюдали за нами, почти двое суток. Они были несколько удивленные тем, что мы делаем, ведь привыкли наблюдать на выездах бухих и упоротых дебоширов, а не трезвых и адекватных шаманов. Я провел ритуал с бубном в помещении дежурной части, посоветовал офицерам, чем заняться, когда выходишь в отставку», — написал Тимур в Telegram-канале.

Записаться в нее мог любой желающий. Для них предлагали разные услуги стоимостью до девяти тысяч рублей. В прейскуранте — не только «погребение».

«Есть мнение, что кельтские боги очень злые, грубые. Так как они не очень современные. Можно обращаться с какими-то запросами про свою истинную природу. Так что если есть проблемы с сексуальностью, или хочется найти любовь в разрезе физической, плотской любви — тоже можно работать с этим божеством», — рассказала организатор ритуала Екатерина Королева.

Свою сомнительную процедуру организаторы описывают как «психологическую методику очищения от прошлого и изменения жизни». А главное, говорят, что все 15 участников ритуала, образно выражаясь «отдали им свои души» добровольно. Но вот насколько безопасны эти практики не столько для физического, сколько для психического здоровья — вопрос открытый.

«Это враги обычных людей, обычного народа. Теперь они добрались до детей, до молодых. Это же может быть и психическое расстройство, захоронение. Человека могут достать уже не в вменяемом состоянии, и эта травма будет преследовать его всю жизнь. Никакая там мифическая терапия людям не помогает. Это секта, которая несет вред», — считает клинический психолог Роман Цветков.

Можно ли проведение обрядов считать услугой? И если да, то какую ответственность понесет организатор за практику, потенциально опасную для здоровья? Об этом тоже трудно сказать. Ведь со слов шаманов, организации их уже 10-20 лет, но даже никакого ИП они для нее не создавали.

«Не настоящий бизнес какой-то, не какая-то услуга реальная. Поэтому все зависит от последствий. Если у кого-то что-то случится, кто-то задохнется, кто-то не проснется, кто-то сойдет с ума от этого. Соответственно, отсюда и будет нести ответственность», — объяснил адвокат Игорь Теплоухов.

В полиции рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. За создание некоммерческой организации, посягающий на личность и права граждан шаманам санкция — до семи лет лишения свободы. Но, как говорит организатор праздников и погребений Тимур, ритуалы они с напарницей пока прекращать не собираются. Ведь кормить им надо не только духов, но и семью.