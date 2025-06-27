Проекту Народного фронта «Все для Победы!» исполнилось три года

Под ударами украинских дронов зачастую приходится работать и волонтерам проекта Народного фронта «Все для победы!». Активисты регулярно выезжают в зону боевых действий, чтобы помочь нашим военным самым необходимым — амуницией, специальным оборудованием, техникой.

На все это за три года существования проекта было собрано более 24 миллиардов рублей. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин о проекте, который стал самой масштабной акцией помощи в современной России.

За три года стало понятно, что с названием не ошиблись. Это по настоящему «народный» и точно «фронт». Сотни волонтеров, которые не боятся возить гуманитарную помощь на передовую.

Организация, которая смогла объединить миллионы неравнодушных людей под простым и понятным каждому лозунгом — «Все для Победы!». Дать возможность каждому почувствовать себя причастным к великому делу. Неважно, какой у тебя доход — обычная пенсия или доходы от крупного бизнеса.

«Когда участвуешь в волонтерской деятельности, в выездах с народным фронтом — не устаешь. Вот просто нет этой усталости, ты работаешь руками, ты работаешь головой. Отдушина ли это? Может быть», — рассказал бизнесмен, волонтер Народного фронта Иван Ветух.

Целевые сборы для более пяти сотен подразделений российской армии проводили военкоры, артисты, спортсмены, политики. За три года общая сумма сборов «Народного фронта» превысила 23 миллиарда рублей. На что их тратить решали сами военные — именно они составляют списки самого необходимого.

Автомобили, вездеходы, квадроциклы, мотоциклы, монокуляры, прицелы ночного видения. Чтобы доставить все это на передовую, волонтерам «Народного фронта» пришлось совершить 7800 выездов.

«Самое главное — это, конечно, слова парней, которые не просто присылают нам благодарность, а присылают бронежилеты, в которых застряли осколки и которые спасли чьи-то жизни, каски. Параллельно растет количество людей, которые нам помогают, которые постоянно участвуют в сборах Народного фронта, и это самое дорогое, что у нас есть. Очень хочется передать слова благодарности от бойцов именно им», — отметил лидер Народного фронта Михаил Кузнецов.

За три года Народный фронт стал площадкой, которая объединяет единомышленников и дает им возможность помогать фронту, делая что-то своими руками.

На базе Народного фронта сформированы самые разные подразделения. Народные полки плетут маскировочные сети и шьют форму и снаряжение. «Кулибин-клуб» объединил изобретателей и инженеров, которые могут и хотят делать современные средства РЭБ, дроны, фронтовую технику.

«Были усилены крылья и были сделаны специальные крепления на раму, которые позволяют установить двое стандартных носилок, которые позволяют перевозить двух раненых массой до 150-ти килограммов», — поделился инженер-изобретатель, волонтер Народного фронта Эдуард Мымрин.

Среди волонтеров Народного фронта — сотни врачей, которые добровольно приезжают в зону боевых действий, чтобы помогать людям. Иногда за счет отпуска.

В работе Народного фронта уже задействованы более пяти миллионов человек, но он по-прежнему открыт для всех желающих. И речь не только про пожертвования. Здесь готовы реализовать любые идеи. Требование одно: они должны помочь нашим бойцам приблизить Победу.