В Красноярске мужчина пытался убить жену и дочь

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 43 0

Инцидент произошел прошлым летом.

В Красноярске мужчина пытался убить жену и дочь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Красноярске 31-летний мужчина пытался убить жену и дочь. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в августе 2024 года. Тогда, по данным следствия, мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и начал избивать свою 17-летнюю дочь «розочкой» (стеклянная бутылка с отбитым горлышком. — Прим. ред.), а также наносить удары ножом жене. От многочисленных травм его супруга потеряла сознание. Агрессор, подумав, что женщина и девушка погибли, сам пришел в участок полиции и сдался. Мужчина якобы пытался отомстить супруге за то, что та выгнала его из дома.

Суд признал его виновным в покушении на убийство двух человек и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

В сообщении прокуратуры сказано, что после возбуждения дела подсудимый компенсировал супруге и дочери моральный вред в размере 100 тысяч рублей. Обе пострадавшие долгое время проходили лечение.

Ранее 5-tv.ru писал, что бросившего на пол ребенка в Шереметьево мужчину арестовали на два месяца. Полутора годовалый малыш находится в коме.

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