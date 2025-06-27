Путин: товарооборот с Белоруссией обновил исторический максимум

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Об этом президент РФ заявил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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В эти минуты в Минске проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем принимает участие Владимир Путин.

Кроме лидеров России и Белоруссии присутствуют главы Казахстана и Киргизии. А также представители свыше тридцати стран-наблюдателей.

Встреча началась в узком формате. Участникам предстоит обсудить целый ряд вопросов, в том числе развитие торгово-экономических связей с партнерами ЕАЭС. Ожидается подписание договора об экономическом сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами и торговое соглашение с Монголией.

В это же время в Нижнем Новгороде проводится форум регионов России и Белоруссии под председательством Валентины Матвиенко. К участникам по видеосвязи обратился наш президент.

«На Россию, как главного экономического партнера Белоруссии, уже приходится около 60% внешнеторгового оборота баланса республики. В прошлом году товарооборот обновил исторический максимум и превысил 50 миллиардов долларов. По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место — около пяти миллиардов долларов. Знаю, что по итогам вашей нынешней встречи запланированы к подписанию порядка 100 коммерческих контрактов на общую сумму в 20 миллиардов рублей», — отметил президент РФ Владимир Путин.

На форум приехали около тысячи представителей практически из всех российских и белорусских регионов. Главная тема — поддержка молодежи и формирование единой системы воспитания в Союзном государстве.

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