«Часто выживаю»: почему Елене Ксенофонтовой стали реже предлагать роли

По словам актрисы, ее дети о трудностях не догадываются.

Актрисе Елене Ксенофонтовой предлагают не так много ролей, поэтому порой ей приходится выживать. Об этом артистка рассказал в интервью WomanHit.

«Мои дети об этом не догадываются, но всякое бывает. Я снимаюсь гораздо реже, и это не всегда связано с моим желанием. Через полгода мне будет 53 года, понятно, что я вхожу в определенный круг, в определенную возрастную нишу <…> Безусловно, придумываю еще массу разных способов, как и все мои коллеги, чтобы выжить. И часто я выживаю», — поделилась Ксенофонтова.

По ее словам, она готова браться за любые роли, лишь бы предложения о съемках были. Как вспоминает актриса, ей приходилось играть бабушек даже в 30 лет, и это амплуа ей приносило удовольствие. Сейчас Ксенофонтова не против повторить этот опыт.

Артистка добавила, что, несмотря на трудности карьеры, сожаления о выборе профессии у нее нет. Однако, по словам Елены, она хочет попробовать свои силы и в другой сфере.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Ксенофонтова развелась с третьим мужем. Актриса рассказала о причинах расставания.