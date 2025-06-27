«Не закрыт гештальт по мальчикам»: Юлия Ковальчук готова снова стать мамой

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 32 0

Певица Юлия Ковальчук готова снова стать мамой

«Не закрыт гештальт по мальчикам»: Юлия Ковальчук готова снова стать мамой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Певица воспитывает двух дочерей.

Певица Юлия Ковальчук вместе с супругом Алексеем Чумаковым готовятся снова стать родителями. Об этом певица рассказала журналистам на премии «Мама года 2025», пишет портал «Страсти».

«Если Бог даст, то я буду рада, безусловно. У меня не закрыт гештальт по мальчикам. Девчонки уже полноценно. Но я не беременна. Пока порадовать вас такой новостью не могу», — рассказала исполнительница.

Видимо, резонансные интервью никак не отразились на крепости брака Юлии и Алексея.

Знаменитости поженились в 2013 году в Испании. Супруги воспитывают двоих дочерей. В 2017 году у них родилась первая наследница Амелия, а в 2023-м вторая — Алисия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Самойлова и рэпер Джиган снова думают о рождении малыша. Пара не скрывает, что планирует стать родителями в пятый раз.

На премии «Мама года — 2025» блогер откровенно призналась, что она морально и физически готова к новой беременности, и теперь все зависит от ближайшего будущего.

Супруги уже воспитывают четверых детей — трех девочек и самого маленького сына Давида. Младший ребенок появился на свет в 2020 году, и теперь, спустя пять лет, родители считают, что пришло время вновь подумать о пополнении.

Оксана признается, что мечтает снова родить девочку, хотя наследника в семье ждали особенно долго.

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