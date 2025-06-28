Маск рассказал о первой полностью автономной доставке Tesla Model Y

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 13 0

Проект завершили на день раньше запланированного.

Маск рассказал о первой полностью автономной доставке Tesla Model Y

Фото: SHAWN THEW/POOL/ТАСС

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Электромобиль Tesla Model Y автономно проделал путь с завода до покупателя. Это произошло впервые, о чем сообщил американский предприниматель Илон Маск рассказал в своей соцсети.

«Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента через весь город, включая автомагистрали, была завершена на день раньше запланированного срока!» — написал он.

Миллиардер поздравил с таким достижением команду Tesla, которая занимается разработкой программного обеспечения и микросхем для искусственного интеллекта.

До этого, 13 мая, Маск выложил видео, на котором танцевал гуманоидный робот Optimus производства Tesla. Он отмечал, что разработку обучали с помощью подкрепления (RL). Метод основывается на имитации процесса развития, исходя из совершаемых проб и ошибок.

Ранее 5-tv.ru писал, получится ли у Илона Маска колонизировать красную планету за 20 лет. Бизнесмен задумал полноценно жить на Марсе. Он пояснял, что в течение двух десятилетий на четвертой планете от Солнца можно создать самодостаточное поселение с миллионом жителей. Для этой идеи уже начато строительство пары космодромов для Starship, расположенных в Техасе и Флориде.

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