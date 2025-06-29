В заливе Петра Великого загорелся катамаран

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 37 0

У берегов Приморья загорелся катамаран

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пострадавших в результате ЧП нет.

У берегов Приморья вспыхнул пожар на катамаране. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что ЧП произошло в 500 метрах от острова Шкота в заливе Петра Великого. По предварительной информации, на катамаране «Мерлион» в момент инцидента не было пассажиров. Как сообщил источник 5-tv.ru, на борту находился только экипаж, который смог вовремя эвакуироваться. Никто не пострадал.

В социальных сетях распространяется видео инцидента. На кадрах можно увидеть, как сильный пожар охватил практически все судно, а огромные клубы черного дыма поднимаются высоко в небо. Рядом с катамараном, который объят пламенем, нет ни спасательных шлюпок, ни людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники и посетители торгового центра во Владивостоке, надышались неизвестным газом. ЧП произошло в гипермаркете «Реми». Сообщается, как минимум о восьми пострадавших. Им потребовалась помощь медиков. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Известно, что им поступил вызов о запахе газа. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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