Костюмированный сап-фестиваль пройдет в Москве 13 июля

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 10 0

На протяжении всего дня гостей мероприятия ждут мастер-классы, конкурсы, игры и развлечения для всей семьи.

Костюмированный сап-фестиваль пройдет в Москве 13 июля в рамках «Лета в Москве»

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Костюмированный фестиваль на сап-досках пройдет в столичном парке искусств «Музеон» 13 июля в рамках празднования Дня московского транспорта и проекта «Лето в Москве». Об этом сообщает портал mos.ru.

Регистрация для участия в мероприятии откроется в ближайшее время, о дате будет сообщено дополнительно. Участники должны иметь при себе сапборд и спасательный жилет. При отсутствии собственного оборудования его можно будет получить бесплатно, но об этом нужно будет упомянуть при регистрации.

Восьмикилометровый заплыв на сап-досках пройдет по Водоотводному каналу с 9:00 до 12:00. Регистрация участников на площадке начнется в 6:30, выход на воду — в 7:30. Для обеспечения безопасности на фестивале будут дежурить спасатели и сотрудники скорой помощи.

На протяжении всего дня гостей фестиваля ждут мастер-классы, конкурсы, игры и развлечения для всей семьи. Также будет организована полевая кухня и раздача питьевой воды.

В 13:00 состоится награждение победителей конкурсной программы, а с 14:00 до 18:00 пройдет концертная программа с участием звездных исполнителей.

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