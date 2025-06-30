США могут снять санкции с Ирана

Об этом Дональд Трамп рассказал в интервью.

Соединенные Штаты могут снять санкции с Ирана. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью Fox News. Но как часто бывает, у американского президента есть целый ряд своих условий.

«Наши санкции сейчас действуют. Если они смогут стать мирными и показать нам, что больше не собираются вредить, я сниму санкции!» — намекнул Трамп.

Похоже, завершилось и другое противостояние Трампа — личное — с миллиардером Илоном Маском. После словесных перепалок и публичного конфликта глава Белого дома пошел на мировую. И даже заявил, что бизнесмен, на самом деле, замечательный человек.

«Илон Маск — отличный парень, и я знаю, что у него все всегда будет хорошо. Он умный человек. Он всегда находился рядом со мной во время моей президентской кампании. Потом он, правда, немного расстроился… Ну, послушайте, мандат на электромобили — непростая тема для него. Я не хочу, чтобы у всех были электрокары. Я всегда выступал за выбор», — заявил Трамп.

Правда, эти комплименты оказались не взаимными. Маск в соцсетях опубликовал очередную волну критики в отношении политики Трампа. На этот раз под удар попал законопроект о снижении налогов и сокращении расходов. Предприниматель назвал инициативу «безумной», ведь она может привести США к бюджетному дефициту и даже дефолту.