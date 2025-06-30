Нет доверия: россияне ставят самозапрет на кредиты из-за родственников

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«Известия»: россияне ставят самозапрет на кредиты из-за недоверия к родным

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова; 5-tv.ru

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Услуга изначально была внедрена для борьбы с мошенниками.

Часть россиян установили самозапрет на кредиты для защиты от собственных родственников. «Известия» ознакомились с результатами исследования и выяснили, что 20% опрошенных ввели ограничения и из-за недоверия к родным, которые пытались оформить займы, с помощью их персональных данных.

Самозапрет на «Госуслугах» был введен для борьбы с мошенниками и повышения финансовой дисциплины граждан. Те, кто пользовался этой опцией, в основном, остались ей довольны.

А вот 18% респондентов уже передумали и сняли самозапрет.

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