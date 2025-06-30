В Азербайджане задержали редактора Ruptly

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 18 0

Прежде стало известно о задержании в Баку сотрудников Sputnik.

В Азербайджане задержали сотрудницу видеоплатформы Ruptly

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Сотрудницу Ruptly задержали в Азербайджане. Как сообщило РИА Новости, речь идет о редакторе, которая находилась в стране с частным визитом.

Это уже второй случай задержания сотрудников российских СМИ в Азербайджане. Ранее МВД страны объявило о проведении операции в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку.

Позднее агентство сообщило о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух российских журналистов — главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

В качестве обвинений было заявлено, что они якобы являются «агентами ФСБ». Также сообщалось, что сотрудников посольства РФ к ним не пустили.

В связи с этой ситуацией в МИД России был вызван посол Азербайджана.

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