В Азербайджане задержали редактора Ruptly
Прежде стало известно о задержании в Баку сотрудников Sputnik.
Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сотрудницу Ruptly задержали в Азербайджане. Как сообщило РИА Новости, речь идет о редакторе, которая находилась в стране с частным визитом.
Это уже второй случай задержания сотрудников российских СМИ в Азербайджане. Ранее МВД страны объявило о проведении операции в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку.
Позднее агентство сообщило о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух российских журналистов — главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
В качестве обвинений было заявлено, что они якобы являются «агентами ФСБ». Также сообщалось, что сотрудников посольства РФ к ним не пустили.
В связи с этой ситуацией в МИД России был вызван посол Азербайджана.
94%
Нашли ошибку?