Рынок в центре Донецка подвергся атакам ВСУ

По меньшей мере один житель погиб.

По меньшей мере одна женщина погибла в Донецке после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Атака пришлась по рынку «Сокол». Торговые ряды охвачены пламенем. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, удары наносились крылатыми ракетами Storm Shadow. По данным ТАСС, в результате атаки ранены по меньшей мере два человека.

На месте возгорания работают специалисты МЧС России.

Также вечером 30 июня ВСУ атаковали Горловку в ДНР. Один житель получил ранение. По словам мэра города Ивана Приходько, ударам подвергся объект теплоснабжающей организации, а также аптека. Он добавил, что украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в центре Горловки. К счастью, здесь обошлось без пострадавших.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.