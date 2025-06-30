Рынок в центре Донецка подвергся атакам ВСУ

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Срочная новость 36 0

ВСУ ударили по рынку в центре Донецка

Рынок в центре Донецка подвергся атакам ВСУ

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По меньшей мере один житель погиб.

По меньшей мере одна женщина погибла в Донецке после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Атака пришлась по рынку «Сокол». Торговые ряды охвачены пламенем. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, удары наносились крылатыми ракетами Storm Shadow. По данным ТАСС, в результате атаки ранены по меньшей мере два человека.

На месте возгорания работают специалисты МЧС России.

Также вечером 30 июня ВСУ атаковали Горловку в ДНР. Один житель получил ранение. По словам мэра города Ивана Приходько, ударам подвергся объект теплоснабжающей организации, а также аптека. Он добавил, что украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в центре Горловки. К счастью, здесь обошлось без пострадавших.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.53
0.06 92.27
-0.01
Повезет Близнецам, Весам и Водолеям: гороскоп на июль 2025 года для всех...

Последние новости

23:19
Отпустите прошлое ради светлого будущего: прогноз Таро на июль 2025 года
23:02
Рынок в центре Донецка подвергся атакам ВСУ
22:36
Будет ли лето? Синоптик назвал сроки возвращения тепла в Москву
22:11
Пасечник заявил о полном освобождении ЛНР
21:42
В Азербайджане задержали редактора Ruptly
21:23
Потерял сознание? Сын режиссера Митты высказался о состоянии здоровья отца

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Энергорынок за неделю: Россия сама нашла Европе замену украинского транзита
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2025»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025