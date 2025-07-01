В результате атаки ВСУ по центру Донецка погибла женщина

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 37 0

Женщина погибла в результате атаки ВСУ по центру Донецка

Фото, видео: 5-tv.ru

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Удары были нанесены по рынку в центре города.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Донецка погибла одна женщина. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«ВСУ нанесли удар по центру Донецка с применением крупнокалиберного РСЗО (реактивной системой залпового огня. — Прим. ред.) либо ракет авиационного базирования. Были зафиксированы пуски ракет Storm Shadow. Возможно, одна из ракет попала в торговые ряды в Ворошиловском районе Донецка», — уточнил корреспондент.

Также он отметил, что сотрудники МЧС продолжают ликвидацию огня. Предварительно, в результате атаки погибла одна женщина.

Агентство ТАСС также сообщало о двух раненых жителях.

Также вечером 30 июня ВСУ атаковали Горловку в ДНР. Один житель получил ранение. По словам мэра города Ивана Приходько, ударам подвергся объект теплоснабжающей организации, а также аптека. Он добавил, что украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в центре Горловки. К счастью, здесь обошлось без пострадавших.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вооруженные силы России полностью освободили территорию Луганской Народной Республики.

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