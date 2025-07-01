Около 400 тысяч россиян сообщили об укусах клещей
От энцефалита в этом сезоне привились более 3,3 миллиона человек.
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru
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В России растет число случаев нападения клещей — с жалобами на укусы к медикам обратились почти 400 тысяч человек. Такими данными поделились в Роспотребнадзоре.
При этом, более трех миллионов россиян себя обезопасили и сделали прививку от энцефалита.
Клещи также могут быть переносчиками и других инфекций, таких как болезнь Лайма. Самые высокие риски — у жителей Кировской области, Пермского края и Удмуртии, в Сибири и на Урале. Там пока больше всего случаев.
Для профилактики в парках и других местах отдыха проводят спецобработку. Особое внимание уделяют детским лагерям.
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