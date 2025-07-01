Осторожно, мошенники: аферисты стали чаще звонить на домашние телефоны

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Телефонные мошенники стали чаще звонить на домашние номера

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Причина — успешная борьба мобильных операторов со спам-звонками.

Новым трендом среди мошенников стали звонки на домашние телефоны россиян. Об этом «Известиям» рассказали эксперты по кибербезопасности. Если год назад таких звонков были сотни тысяч, то теперь счет идет на миллионы.

Главная причина — успехи мобильных операторов в борьбе с аферистами. При этом, городские телефоны защищены хуже: в них чаще всего нет определителей номера и фильтров от спама.

Страдают от этого, в основном, пожилые люди. Они реже пользуются гаджетами и банковскими картами, зато по-прежнему доверяют звонкам на стационарные телефоны.

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