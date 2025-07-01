Приговор Евгении Гуцул могут вынести уже 4 июля

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Башкану Гагаузии Гуцул могут запретить занимать государственные должности

Фото, видео: © РИА Новости/Родион Прока; 5-tv.ru

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Сейчас обвинение требует для нее девяти лет лишения свободы.

Прямо сейчас в суде Кишинева проходит заседание по делу Евгении Гуцул. Главу Гагаузии требуют приговорить к девяти годам лишения свободы и запретить на пять лет занимать госдолжности.

Обвинение приписывает финансирование запрещенной в Молдавии партии «Шор». На самом деле молдавские власти хотят лишить ее мандата главы автономии при отсутствии каких-либо доказательств. Об этом Гуцул заявила перед слушанием.

«Вместо того, чтобы аннулировать мое уголовное дело, я сдаю свой мандат, и мне аннулируют мое уголовное дело. Это уже тогда было четко продемонстрировано, что Гуцул нужна как башкан, Гуцул нужно лишить этого мандата», — отметила башкан Гагаузии Евгения Гуцул.

У здания кишиневского суда собираются сторонники Гуцул. С плакатами и транспарантами они призывают принять выбор народа Гагаузии и прекратить политическое преследование.

Сообщается, что приговор Гуцул могут вынести уже 4 июля: как раз к визиту Урсулы фон дер Ляйен.

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