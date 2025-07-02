Путин обсудил с врио главы Тамбовской области Первышовым планы региона

Президент положительно оценил развитие инфраструктуры в регионе.

Газификация в Тамбовской области будет полностью завершена в ближайшие пять лет. Временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Первышов сегодня заверил президента, что социальные объекты будут подведены к единой газораспределительной системе уже в следующем году.

Владимир Путин положительно оценил развитие инфраструктуры в регионе. При этом указал и на проблемные вопросы. В первую очередь, это экология.

«У нас должен был реализован проект по строительству мусороперерабатывающего комплекса. В 2025 году этот проект должен был завершиться, но по факту концессионер, который заключил соглашение, не выполнил свои обязательства и даже не приступил к строительству мусороперерабатывающих земель. Мы подготовим хорошую экономическую в этой части модель, и в конце года я считаю, что мы начнем строительство при поддержке уже непосредственно министра. Дальше с Министерством энергетики мы обсуждаем возможности использования тех свободных энергоресурсов, которые сегодня в области есть. Как раз для передачи их новым инвесторам, новым предприятиям, которое у нас будет проявляться», — доложил президенту Евгений Первышов.

«Хорошо. Евгений Алексеевич, удачи вам. Правительство будет помогать и поддерживать», — заключил Владимир Путин.