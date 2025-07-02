В России заработал сервис по оформлению соцвкладов

Звонки с предложением помочь оформить социальный вклад или счет — новая уловка мошенников, предупредили в Минцифры. Договор можно заключить через сайт Госуслуг. Соответствующий раздел уже заработал.

Воспользоваться им могут россияне, которые получают социальные выплаты от государства. Например, детское пособие. Социальный вклад или счет открывается на один год с возможностью продления. Пополнить его можно в любое время. Проценты начисляют и выплачивают каждый месяц.

При этом со счета можно не только снимать деньги без потерь, но и переводить до 20 тысяч рублей без комиссии.