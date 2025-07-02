Запасы вооружений на Украине, нехватка которых уже остро ощущается, скоро могут и вовсе закончиться. Некогда главные спонсоры режима Зеленского, Соединенные Штаты, сегодня объявили о прекращении военных поставок. Причем часть вооружений остановили прямо на подступах к украинской границе.

Как на такое решение Вашингтона отреагировали в Киеве и Брюсселе, узнал корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Мистер Трамп, как он уже неоднократно доказывал, хозяин своего слова: захотел — дал, захотел — забрал обратно. Месяцами твердил, что новых ракет Зеленскому не выдаст, но договоры, заключенные при Байдене, соблюдать обязан. И вот передумал. Прям по классике: «пулемет я вам не дам». Друзья по НАТО оценили.

«Шок в Киеве! Остановка поставок оружия Трампом может довести Украину до полного краха!», — пишет Bild.

«Штатам не хватает запасов оружия. Пентагон приостановил поставки Киеву!» — вторит Politico.

Чего же конкретно лишился Киев из того, что было обещано? Зеленский только на картинках увидит дарованные Байденом ракеты PAC-3 для систем Patriot — те станут бесполезными. Снаряды, без которых бессмысленны системы HIMARS. Без управляемых ракет класса «воздух-воздух» сдуется борьба с беспилотниками.

Киев негодует: вызвал временного поверенного в делах США и сказал, что «так дела не делаются». Но не кажется, чтобы Трампа это сильно волновало.

«Одна из главных причин, и особенно в связи с конфликтом между Израилем и Ираном, заключается в продолжающемся росте насилия в секторе Газа, а также на юге Ливана. У нас критически мало ключевых боеприпасов и ключевых поставок оружия, особенно ПВО. Это приоритет. Если вы смотрите на иностранные приоритеты, это Израиль. Это не Украина. Украина никогда не была приоритетом», — комментирует американский политолог Эрл Расмуссен

«Когда он говорил конкретно о конфликте на Украине, вряд ли он себе представлял всю глубину этого конфликта. Потому что спустя уже почти полгода мы до сих пор можем наблюдать, что в его администрации среди экспертов, которые обслуживают его аппарат, до сих пор нет особого понимания того, как должен быть урегулирован этот конфликт», — отметил эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации Денис Денисов.

А что же Европа, потиравшая ручки после отхода от дел «папочки» (так Трампа назвал генсек НАТО, если что)? По идее, «папочка» на работу — дети в пляс, это нормально. Но где вот этот Макрон, претендующий на лидерство в Старом свете? А, два часа разговаривает с Путиным по телефону, не будем тревожить. А где Германия, давно обещавшая Киеву дальнобойные Taurus? О, вот она.

«Очевидно, что если мы поставим Taurus, это оружие будут использовать не немецкие солдаты, а украинские. Проблема в том, что эта система чрезвычайно сложна. Нужно как минимум полгода, чтобы научить солдат с ней обращаться», — сказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

И еще что-то там такое, что они не хотят становиться стороной конфликта. Ну, то есть отложили все на полгода, а через полгода и петух снесет.

Словаки же, которые и раньше не особо слушались вашингтонских «папочек» и брюссельских «мамочек», пошли дальше. Там уже устраивают порку экс-минобороны, который купил, цитата, «ненужные боеприпасы на девять миллионов евро и одним взмахом руки подарил их Украине».

«Наш самый воинственный и высокомерный бывший министр обороны Ярослав Надь наложил в штаны. Теперь, когда его призвали отчитаться за то, как он растратил наше общее имущество, он сначала скрылся и сбежал в Канаду, где притворился, что находится в отпуске, а по возвращении публично заявил, какой он мученик и как он на самом деле всем сделал хорошо», — рассказал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Киев пока что запросил телефонный разговор с США, чтобы уточнить детали по поставкам вооружений. Но они уже есть у военных экспертов, на них ссылается издание Bild. Если упрощать — оружия Киеву хватит до конца лета, а дальше — труба.