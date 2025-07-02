В это время российские пивоварни занимают ведущие позиции в мировых рейтингах.

Германия рискует лишиться одного из своих национальных символов и потерять статус страны, чье пиво десятилетиями считалось самым популярным в мире. Компании закрываются одна за другой, не выдержав испытания антироссийскими санкциями, которые некогда сами же и поддержали.

Зато отечественному бизнесу это пошло только на пользу. Пивоваренная отрасль переживает подъем, а сама продукция возглавляет международные рейтинги. О пенном индексе в экономике расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

У немцев очередное болезненное отрезвление, в то время как русские разливают по-крупному. Свежий отчет ведущего мирового поставщика хмеля: российские пивные гиганты обошли тех, кто веками задавал в Европе пивной тон. И за это, конечно, не чокаясь!

После автопрома еще одна сокральная отрасль Германии пала на дно. То, что лилось рекой и считалось «немецкой нефтью», хоть измеряй в баррелях.

«За упаковку пива платишь в два раза больше, чем за газированную воду, которая практически не требует затрат. А производство пива дорогостоящее — сырье, качество, процесс. Маржа сильно упала, поэтому массовое производство уже невыгодно», — сказал немецкий политолог Айке Хаммер.

Когда-то Германия экспортировала пиво в десятки стран и учила весь мир, как это надо делать. Сегодня — 93 закрытых пивоварни за пять лет. Даже в самых старинных поднимают не бокалы, а белый флаг.

Баварская Lang-Bräu, которой было 173 года, сварила свой последний лагер в мае. Готовит масштабные увольнения, собирает пустые бутылки — хоть что-то на сдачу.

«Пустую тару можно по-прежнему без ограничений сдавать во всех известных торговых точках. С эмоциональной точки зрения — огромный шаг для нас, но эта тема сопровождала нас уже много лет», — сказал управляющий баварской пивоварней Рихард Хопф.

Горький осадок в виде инфляции, цен на энергию и зеленые эксперименты не выдержала пивная душа нации.

Вот так, видимо, может выглядеть страшный сон немецких пивоваров: полупустые биргартены. Сейчас, конечно, из-за экстремальной жары в Европе (а-то ведь не только солнечный удар может случиться), но представить легко, что все это может закрыться вслед за производствами по экономическим причинам.

Потребители тоже лишний цент теперь на хмельное не тратят: из пивных кружек попивают водичку в жару.

Из шести немецких пивоварен, оставшихся в списке, почти все скатились вниз по таблице: теряют в объемах Radeberger, Krombacher, Paulaner и Oettinger, у которого самое катастрофическое падение — сразу на 12%. И разве что Bitburger с натужным плюсом в 1,5% кое-как плещется, но на месте.

В то время как российская «Балтика», которая вернулась, можно сказать, в родную гавань, не просто учтена, а даже впереди некоторых хваленых «вайцэнов» и «пильзнеров», оставляя немецкие пивные традиции позади.

«Тот факт, что они включены самостоятельно в рейтинг означает, что международное пивоваренное бизнес-сообщество признает тот факт, что эти активы производственные сейчас принадлежат, условно говоря, лицам из РФ. И они совершенно легитимны на международном производственном и пивоваренном рынке», — сказал исполнительный директор ассоциации «Объединение участников пиво-безалкогольного рынка» Камаль Лебедев.

В редакции таблоида Bild из-за этого трагедия общенационального масштаба. Очередная статья с пером у рта под заголовком: «Почему пивовары тонут — и при чем тут Путин».

«После национализаций российский пивной рынок был полностью перестроен. Baltika (ранее принадлежавшая Carlsberg) вернулась в рейтинг и заняла 12-е место, а OPAH Vereinigte Brauereien (ранее — часть Heineken) вышла на 24-ю строчку. Обе компании ранее управлялись западными концернами, а теперь работают независимо — и стремительно растут», — говорится в статье.

Пиво для немцев становится не просто напитком, а новым экономическим индикатором. На поверхности, возможно, и пена. Но вот внутри все более нарастающий градус кризиса.