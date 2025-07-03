Кладезь витаминов: названы самые полезные растительные масла

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

Эндокринолог Чуракина: льняное масло полезно для нервной системы

полезные растительные масла для здоровья сердца

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Например, льняное масло поможет восстановить нервную систему.

В ТОП-5 популярных среди россиян масел включают подсолнечное, оливковое, льняное, авокадовое и рапсовое. Врач-эндокринолог Елена Чуракина в беседе с изданием Газета.ру отметила, что эти масла стоит включать в рацион из-за содержания моно- и полиненасыщенных жирных кислот, включая омега-3 и омега-6.

Оливковое и подсолнечное масла богаты мононенасыщенными жирными кислотами, а льняное — омега-3, особенно альфа-линоленовой кислотой, важной для нервной системы. Рапсовое масло отличается сбалансированным сочетанием омега-3 и омега-6, а масло авокадо содержит олеиновую кислоту, регулирующую уровень холестерина.

А вот кокосовое и пальмовое масла не рекомендуются употреблять в больших количествах из-за высокого содержания насыщенных жиров.

Рафинированные масла, такие как оливковое, авокадовое и рапсовое, устойчивы к высоким температурам и подходят для жарки, но теряют часть полезных веществ. Нерафинированные масла богаты витаминами и ароматами, но менее устойчивы к нагреву и имеют короткий срок хранения — их лучше использовать для салатов.

Эксперт советует употреблять 1-2 столовые ложки (15-30 миллилитров) растительного масла в день, учитывая его содержание в орехах, семенах, авокадо и рыбе. Для разнообразного питания следует чередовать масла и ограничить продукты с трансжирами.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.65
0.23 92.68
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:53
«Нужно кормить семью»: недавно ставший отцом Дава разрывается между работой и домом
0:35
Аналогов нет: операционная с ИИ заработала в Тюмени
0:17
США опровергли прекращение помощи Украине на фоне приостановки поставок оружия
0:00
Кладезь витаминов: названы самые полезные растительные масла
23:44
Спрос на экологически чистое: можно ли заработать на дачных овощах
23:21
В Москве стартовали необычные постановки «Театрального бульвара» на Патриарших прудах

Сейчас читают

Почему Азербайджан ведет себя столь вызывающе?
«Стали массово рожать»: блогер Столяров рассказал о ценностях россиян
Минфин США разрешил российским банкам проводить сделки по атомной энергетике
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025