Дистанционное минирование в действии. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 35 0

Опубликованы кадры работы системы дистанционного минирования «Земледелие»

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

За считанные минуты система может покрыть площадь в несколько футбольных полей.

Расчет инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» группировки войск «Север» дистанционно провел минирование путей ротации и снабжения боевиков ВСУ в зоне проведения СВО на Харьковском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив координаты размещения военной техники и личного состава националистов, военнослужащие расчета ИСДМ «Земледелие» выдвинулись к месту выполнения задачи. Заняв огневую позицию, военнослужащие перевели «Земледелие» из походного положения в боевое, выполнили ее азимутальное ориентирование, после чего навели инженерную систему и произвели залп 122-мм боеприпасов, тем самым способствовали срыву ротации подразделений боевиков ВСУ. После чего расчет оперативно покинул огневую позицию.

ИСДМ «Земледелие» предназначена для удаленного создания «интеллектуальных минных полей» в заданных районах местности. Система производит пуски реактивных снарядов, которые обеспечивают установку мин на расстояние до 15 км. Благодаря программируемым боеприпасам «Земледелие» может в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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