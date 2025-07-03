Президент обсудил вопросы реализации сразу нескольких крупных проектов.

Экономическое развитие страны сегодня стало и темой совещания президента России Владимира Путина с правительством. На повестке — реализация сразу нескольких крупных проектов. Это строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом, развитие сети аэропортов. Зашла речь и о внезапно холодном лете, которое выдалось в этом году, о чем президент даже пошутил. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

«Главное, чтобы мы темпов не теряли», — отметил Владимир Путин.

Эта фраза стала лейтмотивом совещания. Темп всей экономики зависит от развития ее транспортных артерий. А само развитие — от реализации масштабных проектов. Таких, как строительство высокоскоростных магистралей железных дорог.

— Я просил коллег из Правительства, из Минтранса, и в том числе к первому июля подготовить проект и получить заключение Главгосэкспертизы по поводу строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Как работа идет, Виталий Геннадьевич (Савельев, заместитель председателя правительства РФ. — Прим. ред.)?

— На сегодняшний день организационный этап пройден. Проект полностью структурирован и обеспечен всем необходимым финансированием.

Виталий Савельев называет много важных цифр. До 2030 года должно быть поставлено 43 высокоскоростных поезда, пассажиропоток составит как минимум 23 миллиона человек. Сам поезд пойдет со скоростью 360 километров в час. Но Владимира Путина пока интересуют другие темпы.

— Виталий Геннадьевич, у меня вопрос-то все-таки остается прежним: когда будет завершено проектирование и получено заключение госэкспертизы?

— Идет отставание в два с половиной месяца. В целом у нас есть отставание, оно не повлияет на окончательный срок ввода.

Предложение по итоговым срокам и параметрам проекта вице-премьер должен будет представить до конца весны следующего года. Президент по каждому пункту требует четкого подхода. Это касается и развития сети аэропортов.

«С начала 2025 года уже введены четыре новых терминала в Новокузнецке и Тюмени, Петропавловск-Камчатском и Минеральных Водах. До конца 2030 года в планах ввести в эксплуатацию новые аэровокзальные комплексы еще в 20 аэропортах», — доложил президенту министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Всего же за пять лет ремонт и модернизация ждет как минимум 75 воздушных гаваней. На это выделена четверть триллиона рублей. Но Путин обращает внимание на важный нюанс.

— Это большая работа в целом, да, и деньги выделены, вы назвали сумму, а инфляция принимается во внимание?

— Безусловно, Владимир Владимирович, мы учитываем и темпы инфляции, поэтому рассчитываем, что на сегодняшний момент выделенных средств достаточно для выполнения вашего поручения.

В логистике рассчитывать и учитывать всегда приходится много факторов. Наглядный пример — северный завоз. То, от чего зависит благополучие миллионов жителей труднодоступных арктических районов. В профильном министерстве утверждают: все идет по плану.

«На текущий год запланированный объем северного завоза составляет также 3,4 миллиона тонн. Это два миллиона тонн угля, миллион сто тысяч тонн нефтепродуктов и триста тысяч тонн продовольствия, товаров народного потребления, медикаментов, стройматериалов. По состоянию на 1 июля выполнено 103% плана как по закупке, так и по фактическому завозу», — рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Но Путин призывает не забывать о том, на что эффективность правительства напрямую не влияет. Речь о погоде.

«Погода сейчас такая, завтра другая, у нас вроде и лето пока не начиналось, а потом бум, вроде лето наступит. Жара будет, а потом тук — опять морозы. И если в чем-то опоздаем, но не завезем, просто проблемы возникнут», — заключил президент.

Это — очередное возвращение к темпам. Чтобы поезда, самолеты и суда ходили по расписанию, все масштабные логистические проекты должны быть завершены точно в срок.