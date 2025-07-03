Лесные пожары охватили Испанию

Уже есть погибшие.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сильнейшие лесные пожары охватили испанскую Каталонию. Причина тому — аномальная жара в регионе. Огненная стена распространилась почти на 40 километров. В результате погибли два человека. Несколько населенных пунктов эвакуировали полностью. Это более 14 тысяч человек. Пока спасатели не могут взять возгорание под контроль.

Лесной пожар вспыхнул и на севере Греции. Его заметили отдыхающие на одном из островов. Языки пламени и клубы дыма поднимались прямо у пляжа, где было много туристов.

Местные власти рекомендовали жителям ближайших районов покинуть свои дома. На месте возгорания работает спецтехника. Предварительно, никто не пострадал.

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