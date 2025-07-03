ВС РФ расширяют полосу безопасности в Сумской области
Украинское командование бросило на это направление свои лучшие силы, в том числе иностранных наемников.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Огонь артиллерии и наши ударные дроны не дают закрепиться противнику в Сумской области. Километр за километром российские подразделения расширяют полосу безопасности. Киевский режим бросил на это направление наиболее подготовленных боевиков, включая иностранных наемников и остатки хваленой НАТОвской техники. Но это не спасает бедственное положение ВСУ. Добиваться успехов на передовой нашим бойцам помогают, в том числе и постоянные тренировки. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.
Восток Украины. Сумы. Российская армия активно наступает.
Координированная работа дронов, артиллерии и штурмовых групп — залог успеха наших бойцов. Враг не успевает опомниться, когда его позиции уже под огнем.
Дальше в дело вступают штурмовики. Быстрый накат и закрепление. Резервы противника не спасают. Бронетехника горит еще на подступах.
«Не даем им возможность закрепиться. Проталкиваем подальше от нашей территории», — докладывает командир взвода 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки «Север» МО с позывным «Тосик».
Украинское командование бросило на это направление свои лучшие силы, в том числе иностранных наемников. И мотивация у них — не только финансовая.
«Вот когда в плен брали наемников, они идут с одной целью — убивать русских. Военных и гражданских. Главная цель — русского человека убить», — подчеркивает командир взвода 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки «Север» МО с позывным «Тосик».
В итоге погибают сами. Их тела украинцы не эвакуируют — вот такая благодарность за самоотверженность.
«Наемники — да, до последнего, а украинские боевики не особо любят воевать. У них уже состояние такое подавленное, что их отовсюду выдавили, выгнали…» — отмечает заместитель командира взвода 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки «Север» МО с позывным «Арчи».
«Арчи» опытный боец, таких здесь называют — «тертый калач». Воевал на луганском и донецком направлениях, освобождал Курскую область.
«Я знаю, куда я иду, что меня там ждет. Пусть лучше мы будем, чем пацанята молодые. Как, в принципе, у Украины этого-то хватает. Они нагоняют, а толку? Да, по физике они может где-то чуть выносливее, но надо же не только по физике. Надо просто умнее быть где-то», — объясняет заместитель командира взвода 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки «Север» МО с позывным «Арчи».
Сейчас «Арчи» служит в рядах 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки «Север». Десантники работают в самом пекле. Только вернулись с линии боевого соприкосновения — и сразу на полигон.
Несмотря на боевой опыт, тренировки и слаживание очень важны во время выполнения задач в реальном бою. Каждый должен четко знать свои обязанности и мгновенно реагировать на ситуацию. Это и отрабатывают на тренировках
«Научились очень хорошо вести тактику боя с противником. У них нет такого уже. У кого был боевой опыт, был растрачен напрасно», — заключает командир взвода 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки «Север» МО с позывным «Тосик».
Лучшие резервы уничтожены, сотни единиц техники НАТО — на металлолом. Украинские боевики, хоть и пытаются огрызаться, но все равно стремительно отступают.
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