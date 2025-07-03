В Индии при оползнях и наводнениях погиб 51 человек

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Ранения получили более 100 человек.

В Индии при оползнях и наводнениях погиб 51 человек

Фото: www.globallookpress.com/Juan J. Erazo

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От наводнений и оползней в индийском штате Химачал-Прадеш погиб по крайней мере 51 человек, и еще 22 пропали без вести. Об этом стало известно из сообщения телекомпании NDTV.

«По последним официальным данным, по меньшей мере 51 человек погиб и 22 пропали без вести в штате Химачал-Прадеш, поскольку проливные дожди, внезапные наводнения и оползни продолжают сеять хаос», — отметили в материале.

Помимо этого, по причине катаклизмов ранения получили 103 человека. Зафиксировано, что стихия повредила 204 дома, 84 магазина, коровники и здания, в которых размещались рабочие.

Общий ущерб частной собственности и поврежденных конструкций составил 8,8 миллиона рупий (8,1 миллиона рублей). При этом общественная инфраструктура пострадала на 2,35 миллиарда рупий (2,2 миллиарда рублей).

Также потери зафиксировали в департаментах здравоохранения, образования, сельского и городского развития, рыболовства и животноводства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ливни стали причиной мощных наводнений в Афганистане и Пакистане.

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