Протестующие напали на полицейских в Сербии

Эфирная новость 29 0

Один сотрудник правоохранительных органов получил травмы.

Фото, видео: Reuters/Zorana Jevtic; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В столице Сербии участники незаконной акции протеста напали на полицейских. В итоге демонстрация переросла в массовую драку.

В результате агрессии один из полицейских получил травмы. Нападавший задержан.

Сторонники оппозиции устроили массовое шествие, перекрыли мост и дороги в центре города мусорными баками.

Ранее стало известно, что в столице страны демонстранты заблокировали дорогу к аэропорту. Об этом сообщал 5-tv.ru. Блокада нарушает работу общественного транспорта в Белграде.

На этот раз полиция действует решительнее — жандармы вытаскивают демонстрантов прямо из автомобилей.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.65
0.23 92.68
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:54
В Петербурге ограничили скорость движения на электросамокатах
11:38
В ДТП погиб футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота
11:22
Торговля раскрашенными цыплятами пресечена в Ленинградской области
11:09
«Вику можно только пожалеть»: в чем подписчики заподозрили Антона Макарского
11:06
Лесные пожары охватили Испанию
10:50
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Петербурге

Сейчас читают

Почему Азербайджан ведет себя столь вызывающе?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Минфин США разрешил российским банкам проводить сделки по атомной энергетике
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025