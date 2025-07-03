Открывают новые перспективы: Ковальчук о роли беспилотных систем в современном мире

Президент НИЦ «Курчатовский институт» принял участие в заседании научно-экспертного совета Морской коллегии РФ.

В современном мире беспилотные системы различных типов играют все более важную роль. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии РФ.

«Президент Российской Федерации (Владимир Путин. — Прим. ред.) утвердил итоговую редакцию стратегии развития военно-морского флота. В этой стратегии определено формирование нового облика военно-морского флота Российской Федерации со значительно возросшей ролью беспилотных систем, и прежде всего это безэкипажные катера, подводные аппараты, а в перспективе беспилотные корабли», — сказал Ковальчук.

Он также отметил, что беспилотные авиационные системы фактически заменили традиционную малую авиацию.

Как утверждает Ковальчук, робототехника, предназначенная для использования в морских условиях, становится ключевым инструментом для изучения Мирового океана.

С помощью автономных подводных аппаратов без экипажа можно выполнять различные задачи, такие как геологическая разведка, проведение подводных технических работ, океанографические исследования, экологический мониторинг, поиск и обследование.

Это, в свою очередь, открывает новые перспективы для науки, промышленности и обороны, заключил Ковальчук.