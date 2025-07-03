Вышли в мировые лидеры: как развивается пивоваренная отрасль в России

По итогам первого полугодия 2025 года Германия потеряла лидерство в рейтинге поставок пива на российский рынок. Произошло это впервые в постсоветском периоде, и теперь главный импортер — это Китай.

Причем немцам мешают не только повышенные пошлины. Традиционные законодатели пивной моды сами сокращают производство. А вот в России оно только увеличивается. Почему — выяснил корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Сотрудники пивоварни разливают последние кеги с морковным пивом — да, есть любители и такого. Уже к вечеру эта партия будет в московских барах, а производственную линию загрузят сырьем для другого сорта. Только за последний год на этом производстве нарастили объемы на 30%. Треть уходит в Китай.

После 2022-го трудности, конечно, были: тот же хмель в России почти не растет, а поставки из-за границы заблокировали те страны, которые долгое время были и партнерами, и инвесторами. Решение нашлось, как только осела санкционная пена: сырье завозим по параллельному импорту, оборудование делаем сами.

И все это произведено в Воронеже. Прибавим дешевую электроэнергию, квалифицированную рабочую силу и стабильный спрос на внутреннем рынке — готовый рецепт уверенного роста.

В Германии, напротив: после отказа от российского газа власти буквально выкидывают деньги на ветер, вкладываясь в альтернативные источники энергии. Тарифы в итоге растут, производство дорожает, объемы падают. И это признают сами европейцы.

«В каком-то смысле можно сказать, что немецкое пиво утрачивает свое значение, потому что объемы производства снижаются — это факт. Но эта тенденция наблюдается по всему миру — в США, например, происходит то же самое. И, как правило, закрываются не крупные и известные пивоварни, а те, что имеют незначительный объем производства», — сказал руководитель проекта отчетов компании BarthHaas Генрих Майер.

Пытаясь сэкономить, те же производители в Германии переходят на более дешевые технологии. В итоге на российский, китайский и африканский рынок зачастую попадает то, чем сами немцы давиться не станут.

«Есть, скажем так, два вида немецкого пива. Это пиво, которое пьет сам немец и которое немцы варят на экспорт. У нас очень много непонятных баночек продается в магазинах, которые отсутствуют на внутреннем рынке Германии. Такое пиво немцы не пьют. И это не просто так. Это пиво сделано из не самых лучших сырьевых составляющих. Плюс основное — оно сделано по ускоренным технологиям созревания», — сказал пивной сомелье Юрий Сусов.

Альтернатива есть всегда: хочется чего-то вкусненького и необычного — вот вам огромные линейки крафта на любой запрос, есть даже с морковным пюре. Ну а если ваш вкус не настолько взыскателен — всегда есть старая добрая классика. Теперь еще и с мировым признанием.

«Возвращение „Балтики“ в рейтинг крупнейших пивоваренных компаний мира по объемам производства и ее повышение до 12 места показывает, что мы движемся в нужном направлении — возрождая российское пивоварение и развивая его на новом уровне. За это время „Балтика“ полностью стала российской компанией и продолжает работать над сохранением лучших традиций пивоварения, ориентируясь на запросы потребителей, которые ценят качество и натуральность продукта», — сказали в компании «Балтика».

Конечно, высокие места в рейтинге нашим компаниям обеспечили проданные западные активы, но вот тут ведь все могло и развалиться, а оно по-прежнему шипит и пенится. Как писал еще классик — назло надменному соседу.