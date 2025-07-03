Россия признала Исламский Эмират Афганистан

Россия согласилась признать Исламский Эмират Афганистан. Об этом сообщили МИД Афганистана на странице в соцсети Х (прежнее название Twitter).

Согласно данным ведомства, это заявление было сделано в четверг в ходе встречи посла России в Кабуле Дмитрия Жирнова с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки.

«В ходе встречи российский посол официально проинформировал афганские власти о решении правительства своей страны признать Исламский Эмират Афганистан. Он назвал это решение историческим и важным шагом на пути укрепления отношений между Афганистаном и Россией», — говорится в сообщении.

Глава внешнеполитического ведомства Афганистана приветствовал это решение. Он указал, что этот шаг стал началом новой эпохи в отношениях между странами.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов подтвердил эту информацию, передает РИА Новости.

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