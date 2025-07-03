Россия признала Исламский Эмират Афганистан

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 27 0

В МИД Афганистана назвали этот шаг началом новой эпохи в отношениях между странами.

Москва признала Исламский Эмират Афганистан

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия согласилась признать Исламский Эмират Афганистан. Об этом сообщили МИД Афганистана на странице в соцсети Х (прежнее название Twitter).

Согласно данным ведомства, это заявление было сделано в четверг в ходе встречи посла России в Кабуле Дмитрия Жирнова с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки.

«В ходе встречи российский посол официально проинформировал афганские власти о решении правительства своей страны признать Исламский Эмират Афганистан. Он назвал это решение историческим и важным шагом на пути укрепления отношений между Афганистаном и Россией», — говорится в сообщении.

Глава внешнеполитического ведомства Афганистана приветствовал это решение. Он указал, что этот шаг стал началом новой эпохи в отношениях между странами.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов подтвердил эту информацию, передает РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России приостановили запрет деятельности движения «Талибан».

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.78
0.13 93.13
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:41
Осложнения из-за ринопластики? Дочь Даны Борисовой попала в больницу
22:20
Стала известна дата премьеры фильма «Папины дочки. В кино»
22:04
Россия признала Исламский Эмират Афганистан
21:51
Гость издалека: через Солнечную систему проносится межзвездный объект
21:35
Умерла актриса из «Возвращения Мухтара» Татьяна Шелига
21:22
Путин: в РФ удалось создать уникальный механизм развития отраслей промышленности

Сейчас читают

Почему Азербайджан ведет себя столь вызывающе?
Трансляцию «Алых парусов — 2025» посмотрели более десяти миллионов человек
«Пьяным в прорубь не полезу»: Владимир Пресняков о глупых поступках в молодости
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025