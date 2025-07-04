Два населенных пункта и трасса: ВС РФ наступают на покровского направления
ВС РФ наступают на покровского направления
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
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Освобождены села Разино и Меловое.
Из зоны проведения специальной военной операции сегодня основные новости приходят с покровского направления. Город, который сейчас является передним краем украинской обороны, сегодня был фактически отрезан от внешнего мира.
Во-первых, освобожден близлежащий населенный пункт Разино, во-вторых, нашим подразделениям удалось взять под полный контроль трассу Покровск — Павлоград, по которой шло снабжение гарнизона провизией и боеприпасами.
Еще одна успешная операция была проведена в Харьковской области. Там освобождено село Меловое.
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