Два населенных пункта и трасса: ВС РФ наступают на покровского направления

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ВС РФ наступают на покровского направления

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Освобождены села Разино и Меловое.

Из зоны проведения специальной военной операции сегодня основные новости приходят с покровского направления. Город, который сейчас является передним краем украинской обороны, сегодня был фактически отрезан от внешнего мира.

Во-первых, освобожден близлежащий населенный пункт Разино, во-вторых, нашим подразделениям удалось взять под полный контроль трассу Покровск — Павлоград, по которой шло снабжение гарнизона провизией и боеприпасами.

Еще одна успешная операция была проведена в Харьковской области. Там освобождено село Меловое.

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