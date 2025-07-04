Освобождены села Разино и Меловое.

Из зоны проведения специальной военной операции сегодня основные новости приходят с покровского направления. Город, который сейчас является передним краем украинской обороны, сегодня был фактически отрезан от внешнего мира.

Во-первых, освобожден близлежащий населенный пункт Разино, во-вторых, нашим подразделениям удалось взять под полный контроль трассу Покровск — Павлоград, по которой шло снабжение гарнизона провизией и боеприпасами.

Еще одна успешная операция была проведена в Харьковской области. Там освобождено село Меловое.